Donna arrestata dopo aver rifiutato di pagare il conto in pizzeria

Una donna è stata arrestata dopo aver rifiutato di pagare il conto in una pizzeria di Boscotrecase. Secondo quanto riferito, insieme a un altro uomo ha deciso di lasciare il locale senza saldare il conto. Le forze dell’ordine sono intervenute e uno dei due è stato portato in carcere. L’episodio si è verificato nel locale situato in questa località.

Decidono di non pagare il conto della pizzeria e uno dei due finisce in carcere. Tutto è successo in un locale di Boscotrecase. La coppia si è accomodata in una pizzeria di via Nazionale e dopo aver consumato pizze e bibite ha deciso di non pagare.I due - lei 38enne rumena, lui 32enne marocchino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Boscotrecase, non pagano il conto in pizzeria: 38enne arrestata dai carabinieriNon pagano il conto in pizzeria e attendono l’arrivo dei carabinieri, ma per una dei due scattano le manette. Leggi anche: Furto in gioielleria a Catania: donna arrestata dopo aver aggredito una commessa Temi più discussi: Minori all’estero nonostante il divieto: arrestata una donna, figli tornati in Italia; La ladra seriale di uova di Pasqua: a caccia di dolci a costo zero tra gli scaffali dei supermercati; Caccia alle uova di Pasqua tra gli scaffali alla vigilia delle palme: ladra seriale arrestata dalla Polizia di Stato.; Roma, ladra seriale di uova di Pasqua arrestata: furti tra Monteverde e Tivoli per 1000 euro. Furto al Globo: donna arrestata dopo aver aggredito il vigilante con spray al peperoncinoTeramo. Momenti di tensione ieri presso il negozio Globo di via Aeroporto a Teramo, dove una donna, residente fuori provincia, ... abruzzolive.it Prende a martellate la vicina di casa, 63enne arrestata per tentato omicidioUna donna di 63 anni è stata arrestata per tentato omicidio a Legnago dopo aver colpito con un martello la vicina di casa. veronaoggi.it CATANIA: LADRA DI PORTAFOGLI ARRESTATA DALLA POLIZIA, SU DI LEI GIÀ UN ORDINE DI CARCERE CATANIA – È stata individuata e arrestata dalla Polizia di Stato una donna di 46 anni, responsabile di un furto ai danni di una dipendente dell’Univer - facebook.com facebook Selargius, furto al supermarket: donna arrestata con 500 euro di refurtiva x.com