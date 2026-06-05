Con la Provincia di Lecco un evento in ricordo delle vittime di mafia tra legalità e impegno civile
Venerdì 19 giugno si terrà a Lecco un evento organizzato dalla Provincia per ricordare le vittime delle mafie. La cerimonia si svolgerà nella sala don Ticozzi e celebra la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno. L’iniziativa intende unire il ricordo delle vittime alla promozione della legalità e dell’impegno civile. L’evento è aperto al pubblico e mira a sensibilizzare sui temi della lotta alla criminalità organizzata.
Per celebrare la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che unisce la memoria del dolore alla responsabilità dell'impegno civile, la Provincia di Lecco organizza un evento commemorativo e civile venerdì 19 giugno nella sala don Ticozzi a Lecco. Questa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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