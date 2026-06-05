Con la Provincia di Lecco un evento in ricordo delle vittime di mafia tra legalità e impegno civile

Notizia in breve

Venerdì 19 giugno si terrà a Lecco un evento organizzato dalla Provincia per ricordare le vittime delle mafie. La cerimonia si svolgerà nella sala don Ticozzi e celebra la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno. L’iniziativa intende unire il ricordo delle vittime alla promozione della legalità e dell’impegno civile. L’evento è aperto al pubblico e mira a sensibilizzare sui temi della lotta alla criminalità organizzata.