Uomini in Divisa risorsa per la comunità | a Fiumicino il ricordo di Falcone e delle vittime di mafia
Il 20 maggio 2026 a Fiumicino si è tenuto un evento nell’Aula Magna della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria dedicato al ricordo di Falcone e delle vittime di mafia. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale, che hanno ricordato l’importanza del lavoro degli uomini in divisa come risorsa per il territorio. Sono stati letti discorsi e si sono svolte dimostrazioni pratiche legate alle attività di sicurezza e tutela civica.
Fiumicino, 20 maggio 2026 – Nell’Aula Magna della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone”, si è celebrata la VI edizione dell’iniziativa “Uomini in Divisa, risorsa per la comunità”, dedicata alla memoria di Giovanni Falcone, delle vittime di mafia e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. All’evento hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, esponenti delle forze dell’ordine e delle forze armate, oltre a numerose scolaresche. Presenti il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, l’Assessore Monica Picca, Donato Capece, Presidente Nazionale Anppe e Segretario Generale Sappe Polizia Penitenziaria, Augusto Zaccariello, Dirigente Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria, e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali e associative del comparto sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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