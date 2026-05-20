Uomini in Divisa risorsa per la comunità | a Fiumicino il ricordo di Falcone e delle vittime di mafia

Il 20 maggio 2026 a Fiumicino si è tenuto un evento nell’Aula Magna della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria dedicato al ricordo di Falcone e delle vittime di mafia. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale, che hanno ricordato l’importanza del lavoro degli uomini in divisa come risorsa per il territorio. Sono stati letti discorsi e si sono svolte dimostrazioni pratiche legate alle attività di sicurezza e tutela civica.

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