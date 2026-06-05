Nel tribunale di piazzale Clodio a Roma, alcuni individui hanno tentato di entrare con un coltello. La polizia ha fermato diverse persone, che ora sono state denunciate. Non si tratta di imputati in un procedimento giudiziario, ma di persone che hanno cercato di accedere all'edificio con armi. La vicenda ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine e l’apertura di indagini. Nessun ferito è stato segnalato durante l’episodio.

Hanno provato a entrare nel palazzo di Giustizia di piazzale Clodio, a Roma, come la banda criminale degli anni '20 e '30 Peaky Blinders, nota serie televisiva. Ma i controlli serrati agli ingressi della Cittadella Giudiziaria hanno impedito che tutto ciò accadesse. Si tratta dei controlli che negli ultimi tre mesi hanno portato alla denuncia di una ventina di persone, molti sudamericani, che hanno tentato di superare i controlli dei metal detector all'ingresso di piazzale Clodio, nascondendo nei cappelli lamette. Proprio come faceva nella serie televisiva ambientata a Birmingham tra il 1919 e il 1934 la banda criminale. Si tratta di controlli che sono entrati in vigore dopo il recente Dl Sicurezza che vieta il porto di coltelli anche a lama piccola, a piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Con il coltello in tribunale, raffica di denunce. Non solo imputati

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