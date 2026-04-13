Nella provincia sono state condotte controlli intensivi da parte dei carabinieri, che hanno portato a numerose denunce. Durante le operazioni, è stato segnalato un furto ai danni di un parroco e un episodio di aggressione con una roncola. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti di diversi soggetti coinvolti, nel tentativo di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dei residenti.

Pontedera, 13 aprile 2026 - Una settimana di intensi controlli su tutto il territorio provinciale ha portato i carabinieri del comando provinciale a deferire in stato di libertà diverse persone, nell'ambito di un'operazione finalizzata a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Le attività, nate dalle determinazioni assunte presso la Prefettura, hanno toccato numerosi comuni, focalizzandosi in particolare sul contrasto ai reati predatori, alle truffe e alla tutela delle fasce deboli. Sul fronte della sicurezza stradale, a Castelfranco di Sotto un conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, sorpreso con un tasso alcolemico di 1,32 gl, ha subito il ritiro immediato della patente di guida e il contestuale sequestro del veicolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto al parroco e aggressione con la roncola: scatta una raffica di denunce

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