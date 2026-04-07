Dalla patente greca contraffatta a coltello e pista giocattolo in auto | raffica di denunce

Nel corso dello scorso fine settimana, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli sul territorio, portando a diverse denunce. Durante le verifiche sono state trovate una patente di guida contraffatta e un coltello, mentre in alcuni veicoli sono stati sequestrati giocattoli che simulavano strumenti da punta. Le operazioni hanno coinvolto vari punti della città, con particolare attenzione alle strade più trafficate.

Pasqua di controlli e denunce. E’ corposo il resoconto dell’attività di verifica sul territorio da parte dei carabinieri nel corso dell’ultimo fine settimana festivo. In particolare, l’attenzione dell’Arma si è concentrata sul litorale e sulle zone adiacenti al Comacchiese. Nello specifico, a Mesola, un 27enne alla guida della propria auto è stato fermato e trovato in possesso di un coltello a lama fissa e di una pistola giocattolo priva del previsto tappo rosso. Per il conducente è così scattato l’immediato sequestro e la conseguente denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Parallelamente a Lido di Pomposa, un 21enne controllato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato trovato con un cutter di cui non ha saputo giustificare il possesso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Dalla fuga in auto alla pistola giocattolo: raffica di arresti e denunce dei CarabinieriNei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, con...