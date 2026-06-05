Con gli anziani della residenza Botton si chiude Ambiente & Salute a quattro zampe

Nella residenza per anziani “Giovanni Botton” di Carmignano di Brenta si è conclusa la giornata finale di “Ambiente & Salute a quattro zampe”, un progetto promosso dal Settore Ambiente della Provincia. La manifestazione ha coinvolto gli anziani della struttura, con attività dedicate alla tutela e alla valorizzazione degli animali domestici. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso iniziato con lo scopo di sensibilizzare sui temi legati agli animali d’affezione.

È stata la residenza per anziani “Giovanni Botton” di Carmignano di Brenta a ospitare la giornata conclusiva di “Ambiente & Salute a quattro zampe”, il progetto promosso dal Settore Ambiente della Provincia, rivolto alla tutela e alla valorizzazione degli animali d’affezione. Tra il 2026 e il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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