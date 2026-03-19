Airola Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe al Parco della Memoria

Da fremondoweb.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 marzo alle 15 si svolge al Parco della Memoria di Airola una Festa di Primavera dedicata agli amici a quattro zampe. L’evento prevede laboratori, giochi, consulenze veterinarie e momenti di animazione rivolti alle famiglie. L’obiettivo è creare un pomeriggio dedicato alla natura e agli animali, coinvolgendo tutta la comunità in un appuntamento pensato per condividere momenti di svago e attenzione agli animali domestici.

Si terrà sabato 21 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Parco della Memoria di Airola, la “Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe”. Un evento promosso in rete dalle associazioni del territorio e dedicato alla natura, alla condivisione, all’intrattenimento per i più piccoli e all’amore per gli animali. Un’iniziativa nata dalla volontà dell’associazione “Cuori Randagi” in collaborazione con le associazioni “Pan di Zucchero”, “Gicara”, “Legambiente Valle Caudina”, “Gli Amici del Venerdì”, “Viva”, “Volontariato Sannio” e “Wonderful Colors” e che vede il patrocinio del Comune di Airola. Un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza, all’insegna della solidarietà e del divertimento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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