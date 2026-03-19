Airola Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe al Parco della Memoria

Sabato 21 marzo alle 15 si svolge al Parco della Memoria di Airola una Festa di Primavera dedicata agli amici a quattro zampe. L’evento prevede laboratori, giochi, consulenze veterinarie e momenti di animazione rivolti alle famiglie. L’obiettivo è creare un pomeriggio dedicato alla natura e agli animali, coinvolgendo tutta la comunità in un appuntamento pensato per condividere momenti di svago e attenzione agli animali domestici.

Si terrà sabato 21 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Parco della Memoria di Airola, la “Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe”. Un evento promosso in rete dalle associazioni del territorio e dedicato alla natura, alla condivisione, all’intrattenimento per i più piccoli e all’amore per gli animali. Un’iniziativa nata dalla volontà dell’associazione “Cuori Randagi” in collaborazione con le associazioni “Pan di Zucchero”, “Gicara”, “Legambiente Valle Caudina”, “Gli Amici del Venerdì”, “Viva”, “Volontariato Sannio” e “Wonderful Colors” e che vede il patrocinio del Comune di Airola. Un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza, all’insegna della solidarietà e del divertimento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Airola, Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe al Parco della Memoria Articoli correlati I giocattoli dei tuoi amici a quattro zampe? Sono tra gli oggetti più sporchi di casa: ecco come lavarliI giocattoli dei nostri animali domestici rappresentano molto più di semplici passatempi: sono compagni di gioco, oggetti di comfort e strumenti... Cresce la spesa per gli animali: nel Chietino 21 milioni di euro per gli amici a quattro zampe, la fetta più consistente d'AbruzzoLa passione per gli animali e le spese sostenute diventano un motore economico, rendendo la pet economy un settore in continua ascesa anche in... Aggiornamenti e notizie su Airola Festa di Primavera con gli amici... Discussioni sull' argomento Airola, sabato pomeriggio la Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe; Benevento, dal Monopoli a Monopoli: il girone da record di Antonio Floro Flores; Benevento, grande partecipazione e confronto all’incontro Le ragioni del Sì; mercatini rosa cash Archivi. Festa di Primavera in Cascina, con infiorata di fiori freschi e laboratori per bambiniFiori, forbici, api e zucchero filato: sabato 28 marzo 2026 UpTown Milano dà il benvenuto alla primavera, la stagione più colorata dell'anno che prende forma petalo dopo petalo, con una Festa di ... mentelocale.it () #festadiprimavera #primavera #spring #musica #sapori #food #colori #sicilia - facebook.com facebook