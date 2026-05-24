Tennis & Friends – Salute e Sport la tappa di Napoli si chiude con numeri da record

La tappa di Napoli di Tennis & Friends – Salute e Sport si è conclusa con numeri record. La manifestazione, dedicata alla prevenzione e realizzata in collaborazione con la FITP, ha durato tre giorni. Ha coinvolto il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo, trasformandoli in un grande villaggio aperto gratuitamente ai cittadini. Durante l’evento sono state offerte attività sportive e servizi di prevenzione, attirando un vasto pubblico locale.

Si chiude con oltre 15mila visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends – Salute e Sport, la principale manifestazione dedicata alla prevenzione realizzata in collaborazione con la FITP, che per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo in un grande Villaggio della Salute e dello Sport aperto gratuitamente ai cittadini. Un traguardo che porta il totale a oltre 400mila screening effettuati in 15 anni di attività. «Superare i 400mila screening gratuiti in quindici anni significa aver trasformato un’intuizione in un modello concreto di prevenzione e salute pubblica. Quando è nato Tennis &... 🔗 Leggi su 2anews.it

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