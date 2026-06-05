Con Due Spicci Zerocalcare ritrova la formula giusta | il mondo visto dall' interno

Da vanityfair.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le recensioni di Due Spicci convergono quasi tutte su un punto infatti: la serie è «molto zerocalcariana». Ma quanto può durare un linguaggio prima di diventare ripetitivo, un tic? L'ansia di Zero, l'Armadillo che incarna la coscienza, le mille divagazioni, il senso di fallimento generazionale: tutto torna, tutto funziona più o meno come prima, tutto è già stato visto. Così che qualcuno parla di «Zerocalcare fatigue». Forse però il problema non è che Zerocalcare si ripeta. Il problema è quando si ripete su un terreno esplicitamente politico, sul «messaggio» di sinistra da diffondere alle masse. Le serie precedenti hanno funzionato... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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