Due spicci Zerocalcare risponde alle polemiche sui compensi | Mi dispiace che non mi abbiano visto come un alleato – Il video

Zerocalcare ha pubblicato un video in risposta alle polemiche sui suoi compensi. Nel messaggio, l’autore si scusa se non è stato percepito come un alleato e commenta che le affermazioni sono semplici e già note, ma la discussione recente ha reso tutto più complicato. Il video dura pochi minuti e si rivolge direttamente ai fan, cercando di chiarire il proprio punto di vista.

«Ciao, scusate, è un video banale che dice cose scontate, ma visto quanto è montata la polemica in questi giorni mi sembra che di scontato non ci sia più nulla». Con queste parole, accompagnate da un filmato animato, Zerocalcare interviene sulla polemica relativa alle retribuzioni degli animatori coinvolti nella sua serie Netflix Due spicci. Nel filmato, l’autore spiega di non avere accesso diretto alle informazioni sui contratti delle numerose persone che collaborano alla produzione e sottolinea come, nei giorni precedenti alla controversia, nessuno lo abbia contattato per segnalare eventuali criticità. «Mi pare abbastanza evidente che io sono l’autore della serie, vuol dire che io faccio la parte creativa, scrivo la storia, disegno i personaggi, doppio le voci, non so io che assumo, decido o pago chi lavora la produzione. 🔗 Leggi su Open.online

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Zerocalcare: Il mio rapporto con Netflix Le contraddizioni ci sono, ma non ho mai tradito i...

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