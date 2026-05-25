Zerocalcare conclude la sua serie “Due Spicci” con un episodio che mostra un tono più amaro e maturo. La narrazione si concentra sulle difficoltà di una generazione, con un approccio disilluso e crudo. La serie, iniziata cinque anni fa, si chiude con un finale che riflette un'evoluzione nel tono e nei contenuti dell’autore. La storia si sviluppa attraverso un linguaggio diretto e senza filtri, rappresentando un punto di svolta nel percorso artistico del fumettista.

Due spicci è una serie dolorosa e disillusa che usa il celebre tono scanzonato di Zerocalcare per raccontare le difficoltà di una generazione e chiudere un cerchio iniziato ben 5 anni fa. È la conclusione di un percorso durato anni, un viaggio attraverso le opere e la sensibilità di uno degli autori contemporanei più apprezzati e seguiti. Stiamo parlando di Zerocalcare e della sua Due Spicci, la terza serie animata del fumettista di Rebibbia, che definire "attesa" sarebbe un eufemismo. Realizzata ancora una volta da Movimenti Production in collaborazione con DogHead Animation, questa nuova produzione, distribuita dal 27 maggio su Netflix, rappresenta il capitolo che dovrebbe ufficialmente chiudere un cerchio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Due Spicci, recensione: Zerocalcare chiude il cerchio con la sua serie più amara e matura

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