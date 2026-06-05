Con Amy Adams sul red carpet della serie tv Cape Fear c’era anche sua figlia 15enne Aviana che le somiglia tantissimo
C’era anche Aviana Olena, 15 anni, figlia di Amy Adams, a supportare la mamma sul red carpet della sua nuova serie tv, Cape Fear. L’attrice 51enne ha partecipato alla première in compagnia del marito, Darren Le Gallo, e al loro fianco ha posato anche l’unica figlia. Amy Adams sul red carpet con la figlia Aviana: le somiglia tantissimo. Aviana si è presentata sul tappeto rosso con un abito a fascia azzurro cielo ispirato agli Anni 2000, i lunghi capelli biondi dai riflessi ramati e gli occhi azzurri simili a quelli della madre. Il suo nome è un omaggio proprio alla città natale di Adams, Aviano, piccolo borgo del Friuli Venezia Giulia in cui ha trascorso i primi anni di vita. 🔗 Leggi su Amica.it
Amy Adams Makes a Rare Family Appearance With Daughter Aviana and Husband Darren
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