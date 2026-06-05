C’era anche Aviana Olena, 15 anni, figlia di Amy Adams, a supportare la mamma sul red carpet della sua nuova serie tv, Cape Fear. L’attrice 51enne ha partecipato alla première in compagnia del marito, Darren Le Gallo, e al loro fianco ha posato anche l’unica figlia. Amy Adams sul red carpet con la figlia Aviana: le somiglia tantissimo. Aviana si è presentata sul tappeto rosso con un abito a fascia azzurro cielo ispirato agli Anni 2000, i lunghi capelli biondi dai riflessi ramati e gli occhi azzurri simili a quelli della madre. Il suo nome è un omaggio proprio alla città natale di Adams, Aviano, piccolo borgo del Friuli Venezia Giulia in cui ha trascorso i primi anni di vita. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con Amy Adams sul red carpet della serie tv "Cape Fear" c’era anche sua figlia 15enne Aviana, che le somiglia tantissimo

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Amy Adams Makes a Rare Family Appearance With Daughter Aviana and Husband Darren

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