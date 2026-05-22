Apple TV+ annuncia l’arrivo di Cape Fear, una serie limitata di dieci episodi che sarà disponibile dal 5 giugno 2026. La produzione vede protagonisti attori di rilievo e debutta con i primi due episodi in contemporanea. La piattaforma streaming si prepara così a proporre un nuovo titolo che si inserisce tra le uscite più attese dell’estate 2026. La serie rappresenta uno dei principali eventi tra le novità della programmazione estiva di Apple TV+.

Apple TV+ si prepara a dominare l’estate 2026 con uno dei titoli più attesi della sua programmazione: Cape Fear, la limited series di 10 episodi che debutterà il 5 giugno 2026 con i primi due episodi disponibili in simultanea. Da lì, nuovi episodi arriveranno ogni settimana fino al gran finale del 31 luglio. La serie è creata da Nick Antosca e porta con sé un pedigree produttivo notevole: dietro le quinte ci sono nomi come Martin Scorsese e Steven Spielberg, entrambi coinvolti come produttori esecutivi. Anche i protagonisti Javier Bardem e Amy Adams ricoprono il ruolo di executive producer, segno di quanto siano investiti nel progetto. Il pilot è diretto da Morten Tyldum, già noto al pubblico di Apple TV+ per aver guidato la serie Silo, oltre che per The Imitation Game. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cape Fear su Apple TV+: Bardem e Adams nel thriller dell’estate 2026

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CAPE FEAR Official Trailer (2026) Javier Bardem, Amy Adams, Thriller Series [4K]

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