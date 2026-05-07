Il countdown verso uno dei thriller psicologici più attesi dell’anno è ufficialmente iniziato. Apple TV ha rilasciato oggi il trailer ufficiale di Cape Fear, la serie horror ideata e prodotta da Nick Antosca, che vede la partecipazione straordinaria in veste di produttori esecutivi dei premi Oscar Martin Scorsese e Steven Spielberg. Dopo il primo assaggio con il teaser, questo nuovo filmato ci trascina nel cuore di un incubo dove la vendetta non conosce limiti. La trama segue la vita degli avvocati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), la cui serenità familiare viene distrutta dal rilascio di Max Cady (Javier Bardem). L’assassino, che la coppia ha contribuito a far condannare anni prima, torna in libertà con un unico obiettivo: tormentare i Bowden in una spirale di violenza e tensione psicologica.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Cape Fear: il trailer ufficiale della serie Apple TV scatena la vendetta di Javier Bardem

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