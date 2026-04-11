Benedizione dei Motori Tradizione che si rinnova | Passione comunità spirito di condivisione

Il Moto Club Gessate, fondato nel 1958 e con circa 90 iscritti, si prepara a celebrare la tradizione annuale della Benedizione dei Motori. L’evento, previsto per domani, rappresenta un momento di condivisione e spirito comunitario, che ogni anno coinvolge appassionati e residenti della zona. Questa iniziativa segna l’inizio delle attività del 2026 per il club, mantenendo vivo il legame con la storia e le tradizioni locali.

Il Moto Club Gessate, realtà storica attiva dal 1958 e oggi forte di circa 90 iscritti, inaugura le iniziative 2026 sul territorio con un appuntamento ormai tradizionale e molto atteso: la Benedizione dei Motori, in programma domani. L’evento, organizzato con il supporto della Comunità Pastorale Divina Misericordia, prenderà il via intorno alle 11 e si propone come momento di incontro e partecipazione aperto a tutti gli appassionati della strada, non solo delle due ruote ma anche di auto e veicoli a quattro o più ruote. La manifestazione segna di fatto l’avvio del calendario annuale delle attività del Moto Club, che anche stavolta punta a confermare il proprio ruolo di punto di riferimento per il mondo motoristico locale e per la vita associativa del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Benedizione dei Motori. Tradizione che si rinnova: "Passione, comunità spirito di condivisione" Leggi anche: Sant’Antonio, la tradizione si rinnova. Festa grande tra eventi e celebrazioni. In tanti alla benedizione degli animali Avellino, la benedizione degli animali: in Duomo un gesto di umanità che si rinnovaOggi, al Duomo di Avellino, cani e gatti hanno ricevuto la benedizione di Don Pasquale. Temi più discussi: Benedizione dei Motori. Tradizione che si rinnova: Passione, comunità spirito di condivisione; Benedizione papale di Pasqua a Sambughetto: tradizione che si tramanda da tre secoli; A Casacastalda torna la Benedizione dei caschi; Pasqua, appello del Papa: Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace. VIDEO. Motori, fede e comunità: a Origgio torna la benedizione dei motociclistiA Origgio torna uno degli eventi più attesi dagli amanti delle due ruote. Domenica 29 marzo il Moto Club Origgio organizza la tradizionale benedizione delle moto e dei motociclisti, un appuntamento ... laprovinciadivarese.it S. Francesca Romana, al Colosseo la tradizionale benedizione degli automobilistiL'Automobile Club Roma rinnova l'appuntamento con la tradizionale benedizione dei veicoli al Colosseo, in occasione della Festa di Santa Francesca Romana, Patrona degli automobilisti. L'AC Roma, in ... ansa.it ¡ BUONGIORNO, SALUTI E BENEDIZIONE A TUTTI ! - facebook.com facebook Questa sera iniziamo con la benedizione di Maria Ti vogliamo bene anche noi #StannoTuttiInvitati x.com