Il Comune di Sarno è stato sciolto a causa di infiltrazioni camorristiche. La decisione è stata presa per garantire la tutela della dignità della città. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia ha commentato la situazione, sottolineando la necessità di intervenire per proteggere l’immagine e l’ordine pubblico. La misura riguarda un intervento diretto delle autorità per rimuovere le influenze criminali e ristabilire la legalità.

Tempo di lettura: 2 minuti Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Sarno, interviene dopo la decisione del Consiglio dei ministri di disporre lo scioglimento del Comune per presunte infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata, esprimendo forte preoccupazione per le conseguenze istituzionali e sociali del provvedimento. «È un momento doloroso e delicato per la nostra comunità, che non può essere liquidato con letture superficiali o strumentali – afferma Sirica -. Lo scioglimento del Comune rappresenta una ferita profonda per Sarno e impone una riflessione seria, senza sconti, su quanto accaduto e sulle responsabilità amministrative e politiche» prosegue. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Sarno sciolto per infiltrazioni camorristiche, le reazioni: “Va tutelata la dignità della città”

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