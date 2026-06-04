il consiglio dei ministri ha sciolto i comuni di torre annunziata e sarno per infiltrazioni camorristiche

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere i comuni di Torre Annunziata e Sarno a causa di infiltrazioni camorristiche. La decisione è stata presa oggi e riguarda le amministrazioni di entrambi i comuni.

Il Consiglio dei Ministri ha decretato oggi lo scioglimento dei Comune di Torre Annunziata e Sarno per infiltrazioni camorristiche. Il provvedimento arriva oggi al termine dell'iter. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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