Compra un Gratta e Vinci e si porta a casa 100mila euro

Una persona in Brianza ha acquistato un biglietto “Gratta e Vinci” da 5 euro e ha vinto 100.000 euro. La vincita è avvenuta presso una ricevitoria locale. La persona ha scelto di non rivelare il proprio nome. La ricevitoria ha confermato il premio senza ulteriori dettagli. La vincita rappresenta una delle più alte realizzate con un biglietto di questa categoria nella zona. La persona ha già ritirato il premio presso l’ufficio competente.

Compra un “Gratta e Vinci” da 5 euro e se ne porta a casa 100mila. La ricevitoria fortunata è in Brianza. Come riferisce Agimeg nei giorni scorsi è stata registrata una vincita molto importante nella nostra provincia.A Meda, nella ricevitoria di via Cristoforo Colombo, un giocatore ha acquistato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e porta a casa 2 milioni. «Non era un cliente abituale»

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La mano della Zingarella,fuori al Supermercato,stamattina,gli ho dato 2€,se li teneva stretti stretti! Ho un grande,le ho detto,non comprare un :Gratta e vinci,comprati una bella Graffa con Nutella! #heleners #helevier x.com

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