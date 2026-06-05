Due giovani sono stati denunciati per porto abusivo d’armi dopo un alterco con un tassista in Piazza Perretta. I ragazzi avevano rifiutato una corsa e successivamente hanno colpito con pugni l’auto del conducente. L’incidente è avvenuto durante la notte e ha portato al loro blocco e alle verifiche delle forze dell’ordine.

Due giovani sono stati denunciati per porto abusivo d’armi a seguito di un acceso diverbio con un tassista nel centro di Como. I fatti si sono svolti nella notte, quando la Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Perretta dopo la segnalazione di un alterco. I due, un 19enne russo residente a Villa Guardia e un 17enne milanese, sono stati trovati in possesso di coltelli e denunciati. Il 19enne è stato anche sanzionato per ubriachezza. L’episodio è stato reso noto dalla Polizia di Stato. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nelle prime ore della notte in Como, precisamente in Piazza Perretta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, tassista rifiuta la corsa e loro prendono a pugni l'auto: due giovani bloccati in centro

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