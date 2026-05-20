Roma tassista rifiuta la corsa a donna disabile con cane guida | Insultata e aggredita

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 48 anni, che ha problemi di vista e udito, ha raccontato di essere stata rifiutata da un tassista romano perché accompagnata dal suo cane guida. Secondo quanto riferito, dopo aver chiesto una corsa, sarebbe stata insultata e anche spinta. La donna ha deciso di denunciare l’accaduto, evidenziando che il tassista avrebbe rifiutato il servizio e poi reagito con parole offensive e azioni fisiche. L’episodio ha suscitato attenzione sulle difficoltà incontrate da persone con disabilità nelle situazioni di trasporto.

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Una 48enne ipovedente e sorda denuncia un tassista romano: "Mi ha rifiutato perché avevo il cane assistente, poi mi ha insultata e spintonata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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