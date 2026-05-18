A Como, un uomo di 53 anni è stato denunciato per aver aggredito una donna in piazza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo le ha dato uno schiaffo per chiedere il pagamento di 20 euro che le spettavano. La donna ha riportato lievi ferite e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha ascoltato entrambe le parti e ha avviato le indagini. L’uomo si trova ora sotto inchiesta per aggressione.

È scattata a Como una denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Un uomo di 53 anni, di origine argentina e cittadino italiano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo aver aggredito una donna per recuperare 20 euro che gli erano dovuti. La vicenda: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 14.00 in piazzale Giotto. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti su disposizione della Sala Operativa per prestare aiuto a una donna che aveva richiesto soccorso. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che conosceva, il 53enne argentino residente a Colverde (CO), il quale pretendeva la restituzione di 20 euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, il debito da 20 euro e gli schiaffi: donna aggredita in piazza, 53enne nei guai

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