Un episodio di violenza si è verificato nel pronto soccorso di un ospedale, dove un uomo ha iniziato con urla e minacce, per poi passare a colpire agenti con calci, pugni e morsi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un 38enne, coinvolto nel gesto aggressivo. L’accaduto si è svolto in pochi minuti e ha destato preoccupazione tra il personale e i presenti.

Momenti di tensione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: l’uomo, in stato di alterazione, ha aggredito poliziotti e guardia giurata ferendoli. Fermato dopo una violenta colluttazione Prima le urla, poi le minacce. Infine la violenza vera e propria, esplosa in pochi minuti dentro il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna. Calci, pugni, testate e persino morsi contro gli agenti intervenuti per fermarlo. È successo nel primo pomeriggio di ieri, quando un 38enne di Castellanza, già noto alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenze all’interno del nosocomio comasco. L’uomo, in evidente stato di alterazione, era arrivato poco prima insieme alla fidanzata, dopo aver già creato problemi alla stazione di Luisago, dove erano intervenuti i carabinieri di Cantù. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Aggressione choc al pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi agli agenti, arrestato 38enne

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