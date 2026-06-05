La Premier League ha mostrato interesse per il centrocampista del Como, Martin Baturina. Il club italiano ha ricevuto diverse offerte, ma finora ha deciso di non cedere il giocatore. Le trattative sono ancora in corso, ma la società ha confermato di voler mantenere il calciatore nel proprio organico. Nessuna ufficializzazione di trattative o accordi è stata comunicata. Baturina è sotto osservazione da parte di diversi club stranieri, senza che siano stati definiti dettagli di eventuali trasferimenti.

Calciomercato Como, interessi forti dalla Premier League per Martin Baturina: la società per ora resta irremovibile. Il talento di Martin Baturina non è passato inosservato. Il centrocampista croato classe 2003, protagonista di una stagione di altissimo livello, è finito al centro dell’interesse di diversi club europei pronti a muoversi con decisione per strapparlo al Como. Le sue prestazioni hanno infatti acceso i riflettori internazionali, trasformandolo in uno dei profili più ricercati del mercato. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Dall’estero è già partito un pressing concreto: due club di Premier League stanno preparando offerte comprese tra i 50 e i 55 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, assalto dalla Premier League per Baturina: il club resiste alle prime offerte

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