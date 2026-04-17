Senesi si allontana dalla Juventus | primi contatti tra il calciatore argentino e un club di Premier League

Marcos Senesi si sta avvicinando a lasciare la squadra attuale in vista della prossima sessione di mercato. Il difensore argentino ha avuto i primi contatti con un club della Premier League, segnando un possibile passo verso un trasferimento. La trattativa sembra ancora nella fase iniziale e non sono stati resi noti dettagli specifici. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi ufficiali.

di Angelo Ciarletta Marcos Senesi si allontana dalla Juventus in vista del mercato estivo: primi contatti tra il difensore e un club di Premier League. La Juve vede allontanarsi uno dei profili seguiti con maggiore insistenza per rinforzare la propria retroguardia. Secondo quanto riportato da David Ornstein su The Athletic, Marcos Senesi è diventato un obiettivo concreto del Tottenham. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il club inglese, guidato da Roberto De Zerbi, ha già avviato i contatti per raggiungere un accordo definitivo. La Juventus era stata a lungo in corsa per l’argentino, portando avanti una trattativa iniziata già durante la scorsa estate. Tuttavia, le elevate richieste economiche del giocatore e la sua ferma volontà di proseguire la carriera in Premier League hanno impedito la fumata bianca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi si allontana dalla Juventus: primi contatti tra il calciatore argentino e un club di Premier League Notizie correlate Kalulu Juventus, non si placano le voci dalla Premier League: dalla posizione del club alle prossime mosse. Le novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Marcos Senesi si allontana dalla Juventus: tre club di Premier League in pole per l'argentino; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: MARCOS SENESI SI ALLONTANA DALLA JUVENTUS: TRE CLUB DI PREMIER LEAGUE IN POLE PER L'ARGENTINO; Le richieste economiche di Marcos Senesi lo allontanano dalla Juventus; Como verso l'Europa, corsa contro il tempo per adeguare il Sinigaglia: già pronto il piano B. Juventus, si allontana l'obiettivo Marcos Senesi: tre club in pole position, cosa sta succedendoIl centrale argentino del Bournemouth è uno dei calciatori a parametro zero nel mirino di Spalletti ... msn.com Le squadre di Premier League, Liga e Bundesliga fanno magie. Noi abbiamo vinto solo tre Champions League dal '96: la crisi parte da lontano. I numeri sono impietosi facebook [ANALISI] Premier League, i ricavi dei club sfiorano i 10 miliardi di euro ma non bastano: bilanci in rosso per 890 milioni a livello aggregato per le squadre inglesi nel 2024/25 x.com