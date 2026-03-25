gatti juve richieste dalla premier league per il difensore centrale della nazionale il club bianconero lo cederebbe per questa somma

La società calcistica sta ricevendo offerte da club della Premier League per il difensore centrale della nazionale. La Juventus sarebbe disposta a cederlo per una cifra specifica, che al momento non è stata resa nota. La trattativa riguarda principalmente il trasferimento di questo giocatore, con le parti coinvolte che stanno valutando le proposte ricevute. I dettagli sulla somma richiesta sono ancora oggetto di discussione tra le parti interessate.

Gatti Juve, richieste dall’Inghilterra per il difensore centrale. La società bianconera lo cederebbe a questa somma: di quanto stiamo parlando. La Juve valuta con attenzione il futuro della propria retroguardia in vista della prossima stagione. Secondo un’analisi de Il Corriere dello Sport, sono diversi i calciatori che si giocano la permanenza a Torino in questo finale di campionato.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Tra i profili sotto osservazione spicca Federico Gatti. Il calciatore italiano ha attirato l’interesse di diversi club della Premier League, pronti a scommettere sulle sue qualità per rinforzare i propri reparti arretrati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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