Commissariato Polizia San Pietro | Apertura slitta al 2027 Ritardi già denunciati nel silenzio del Ministro

L'apertura del nuovo commissariato di polizia a San Pietro Vernotico è stata rinviata al 2027. La data ufficiale è stata comunicata dall’ente competente, dopo aver già subito ritardi. Nei mesi scorsi, vari ritardi erano stati segnalati, ma senza interventi ufficiali da parte del Ministero. La data di apertura prevista in precedenza non è più valida e non sono state fornite nuove tempistiche.

SAN PIETRO VERNOTICO — “Ora è certo: l'apertura del nuovo commissariato di polizia di San Pietro Vernotico slitta alla metà del 2027. È esattamente ciò che avevo denunciato lo scorso 25 febbraio con un'interrogazione al Ministro Piantedosi: già allora avevo segnalato i ritardi dell'iter e il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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