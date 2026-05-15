Piantedosi | Il commissariato a San Pietro Vernotico si farà
Durante un incontro a Lecce, il ministro dell’interno ha confermato che sarà realizzato un nuovo commissariato di polizia a San Pietro Vernotico. La decisione è stata comunicata al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine e i vertici istituzionali. La discussione si è concentrata anche su altri aspetti legati alla sicurezza nel territorio, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi previsti.
LECCE – Il ministro dell'interno ha parlato anche dell'apertura di un nuovo commissariato di polizia a San Pietro Vernotico, a margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è svolto oggi a Lecce, dove ha fatto tappa dopo aver riunito i vertici istituzionali e delle forze. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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