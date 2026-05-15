Piantedosi | Il commissariato a San Pietro Vernotico si farà

Durante un incontro a Lecce, il ministro dell’interno ha confermato che sarà realizzato un nuovo commissariato di polizia a San Pietro Vernotico. La decisione è stata comunicata al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine e i vertici istituzionali. La discussione si è concentrata anche su altri aspetti legati alla sicurezza nel territorio, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi previsti.

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