Ecco il nuovo terminal crociere da 80 milioni | potrà accogliere 7mila passeggeri alla volta Ma l' apertura slitta al 2027

È in corso di realizzazione un nuovo terminal crociere dal valore di circa 80 milioni di euro, con un'area complessiva di 10.000 metri quadrati. Il progetto prevede l'aggiunta di una passerella lunga 250 metri e una facciata rivestita con oltre 22.000 piastrelle di ceramica. Il terminal potrà ospitare fino a 7.000 passeggeri contemporaneamente. La data di apertura è stata spostata al 2027 rispetto alle prime previsioni.

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