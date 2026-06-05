Comizi finali prima del ballottaggio scendono in campo anche Meloni e Gualtieri

Mancano pochi giorni al ballottaggio a Chieti, con i candidati principali per il ruolo di sindaco che hanno tenuto i loro comizi finali. La campagna elettorale si conclude con la sfida tra il candidato del centrosinistra, sostenuto da Legnini, e il rappresentante del centrodestra, Sicari. Anche i leader nazionali sono intervenuti per sostenere i rispettivi candidati, mentre la cittadinanza si appresta a votare per decidere tra confermare l’attuale giunta o cambiare amministrazione.

Si sta per chiudere la lunga campagna elettorale a Chieti con la cittadinanza chiamata a decidere se confermare una giunta di centrosinistra con Giovanni Legnini alla guida o far tornare il centrodestra al governo eleggendo Cristiano Sicari a sindaco.Nelle ultime due settimane sono stati numerosi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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