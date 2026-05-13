Meloni stana le opposizioni | Porte aperte a chi vuole collaborare sul serio Zittiti i comizi del campo largo
Il governo ha annunciato che le porte sono aperte a chi desidera collaborare in modo concreto, mentre le manifestazioni politiche del campo largo sono state interrotte. Nel frattempo, si discute di questioni come salari, potere d’acquisto, piano casa, crisi energetica, nucleare e tensioni internazionali. La premier ha rivolto un messaggio alle opposizioni, invitandole a un confronto serio e costruttivo.
Salario giusto, potere d’acquisto, piano casa, crisi energetica, nucleare, fibrillazioni internazionali. La p remier Giorgia Meloni nell’aula del Senato si sottopone al rito del premier time, rispondendo a interrogazioni sulle priorità strategiche del Paese. Decisivi i chiarimenti di fronte all’incalzante pressing delle opposizioni che scelgono la strada del ‘comizio’. Tra i più scatenati Matteo Renzi che paragona il governo alla famiglia Adams. Non sono meno barricaderi gli interventi di Francesco Boccia, Stefano Patuanelli e Angelo Bonelli all’insegna del va tutto male. Tutti ricondotti alla ragione dalla presidente del Consiglio che in più passaggi invita il campo largo a uscire dal teatrino degli insulti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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