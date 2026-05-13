Meloni stana le opposizioni | Porte aperte a chi vuole collaborare sul serio Zittiti i comizi del campo largo

Il governo ha annunciato che le porte sono aperte a chi desidera collaborare in modo concreto, mentre le manifestazioni politiche del campo largo sono state interrotte. Nel frattempo, si discute di questioni come salari, potere d’acquisto, piano casa, crisi energetica, nucleare e tensioni internazionali. La premier ha rivolto un messaggio alle opposizioni, invitandole a un confronto serio e costruttivo.

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