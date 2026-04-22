Il 25 aprile a Milano si è svolto un corteo che ha visto due comizi finali distinti, nonostante la concomitanza di un unico percorso. La commemorazione dell'anniversario della Liberazione ha diviso i partecipanti, creando due gruppi che hanno concluso la manifestazione con discorsi separati. La giornata ha attirato un ampio numero di persone, tra cui alcuni manifestanti che hanno espresso opinioni divergenti durante gli interventi finali.

L'anniversario della Liberazione a Milano è sempre segnato da polemiche. Dal 7 ottobre 2023 si sono fatte più forti le tensioni per il conflitto a Gaza e, benché non siano mai mancate le contestazioni alla Brigata ebraica, anche queste si sono fatte ancora più intense, portando a spaccature nel Comitato organizzatore guidato dall'ANPI. La novità di quest'anno è che il corteo del 25 aprile sarà sempre uno, il tradizionale che parte da Porta Venezia e arriva in Duomo, ma i comizi finali saranno due. Il coordinamento per la pace sceglie piazza San Fedele. Il coordinamento per la pace di Milano ha infatti annunciato che si unirà al corteo ma concluderà autonomamente in piazza San Fedele, sotto il Comune.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, il 25 Aprile divide anche i manifestanti: un solo corteo ma due comizi finali

Notizie correlate

Milano, tensioni al corteo contro le Olimpiadi e l’Ice: la polizia carica i manifestanti con i manganelli, usati anche gli idrantiCi sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell’ordine contro i manifestanti che, staccati dal corteo contro le...

Leggi anche: Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: "Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezza"

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Festa della Liberazione a Milano: gli eventi per il 25 aprile; Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; Cosa fare a Milano il 25 aprile: tutti gli eventi del giorno della Liberazione; 25 Aprile, palco bis per il Coordinamento per la pace. La Brigata ebraica sfilerà con le bandiere.

25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it

Corteo del 25 aprile 2026 a Milano: manifestazione per l'81° anniversario della LiberazioneLa principale manifestazione con cui Milano celebra il 25 aprile 2026 e la festa della Liberazione - di cui quest'anno si celebrano gli 81 anni - è il tradizionale corteo che parte da corso Venezia ... mentelocale.it

Inchiesta escort a Milano: spuntano nomi di calciatori Si parla di un totale di giocatori coinvolti superiore a 50 - facebook.com facebook

Prostituzione di lusso a #Milano ecco i primi nomi dei calciatori che potrebbero essere coinvolti di Gabriele Manzo x.com