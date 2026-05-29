Belen Rodriguez torna sui social la prima foto dopo il ricovero e il rientro a casa | come sta la showgirl

Il 29 maggio, la showgirl ha pubblicato un video su Instagram che la mostra sdraiata a letto, dopo un ricovero ospedaliero. La foto rappresenta il suo rientro a casa, dopo aver trascorso del tempo in ospedale. La pubblicazione ha l’obiettivo di rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute. Finora, non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del ricovero o sulla sua salute attuale.

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social. Dopo il ricovero e il rientro a casa dall'ospedale, nella serata del 29 maggio la showgirl ha pubblicato un breve video su Instagram che la ritrae sdraiata a letto, rassicurando così tutti coloro che la seguono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen, il letto sfatto e il like di Iannone: cosa sta succedendo davvero

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Belen Rodriguez e i tre feriti dopo i tamponamenti. Cosa è successo col Suv prima del ricovero: l’accusa dei testimoni e le foto che la incastrano

“Guardate, lei…”. Belen Rodriguez e il giallo prima del ricovero: spuntano fotoNelle ultime ore sono circolate foto che mostrano Belen Rodriguez prima del suo ricovero, alimentando nuove discussioni sulla vicenda.

Temi più discussi: Belen Rodriguez torna a casa dopo il malore: È in buone condizioni; Belen Rodriguez: arriva la notizia che rassicura i fan dopo ore di paura; Belen Rodriguez, l’affetto dei vip dopo il ricovero: Cosa ne sappiamo?. Da Mara Venier a Luxuria, cos’hanno detto; Belen Rodriguez in ospedale: cos'è successo?.

Belen Rodriguez è la donna più odiata d'italia. Mentre sui social si empatizza con qualunque vrenzola di Temptation Island che viene cervata perché 'bisogna essere empatici', verso la showgirl argentina non esiste la minima solidarietà. x.com

Mara Venier su Belen Rodriguez dopo il ricovero: condivido tutto, anche io l'ho vissuto reddit

Belen Rodriguez torna a casa dopo il ricovero: ecco chi c’è accanto a leiBelen Rodriguez è tornata a casa dopo il ricovero. Accanto a lei c’è una persona molto cara: ecco di chi si tratta. gay.it

Belen dimessa dall’ospedale dopo il malore: come sta e il gesto della sorella Cecilia sui socialBelen Rodriguez dimessa dall'ospedale dopo il malore: come sta la conduttrice. Intanto la sorella Cecilia torna sui social. donnaglamour.it