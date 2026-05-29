Belen Rodriguez torna sui social la prima foto dopo il ricovero e il rientro a casa | come sta la showgirl

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 maggio, la showgirl ha pubblicato un video su Instagram che la mostra sdraiata a letto, dopo un ricovero ospedaliero. La foto rappresenta il suo rientro a casa, dopo aver trascorso del tempo in ospedale. La pubblicazione ha l’obiettivo di rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute. Finora, non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del ricovero o sulla sua salute attuale.

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Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social. Dopo il ricovero e il rientro a casa dall'ospedale, nella serata del 29 maggio la showgirl ha pubblicato un breve video su Instagram che la ritrae sdraiata a letto, rassicurando così tutti coloro che la seguono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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