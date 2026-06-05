La nazionale francese si prepara ai Mondiali con una rosa composta da titolari in ogni reparto, dalla porta all’attacco. La squadra vanta un attacco di giocatori di alto livello, considerati tra i migliori al mondo. La formazione può contare su una rosa completa e di grande qualità, che ha suscitato interesse e ammirazione tra gli addetti ai lavori. La Francia si presenta come una delle favorite, con molte possibilità di fare strada nel torneo.

La Francia può vantare una rosa di calciatori pazzesca: dalla porta all'attacco, tutti gli elementi a disposizione di Deschamps sono titolari ovunque e fanno invidia a molte nazionali. Ma tra l’imbarazzo della scelta, chi verrà schierato in campo ai Mondiali?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Gazzetta.it - Come giocherà la Francia ai Mondiali? Un attacco di fenomeni e una sorpresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Adesso è UFFICIALE: Bonny giocherà i Mondiali, ma non con la FranciaÈ ufficiale: l’attaccante dell’Inter prenderà parte ai Mondiali, ma non con la nazionale francese.

Ghana, Sulemana ai Mondiali: la sorpresa dopo una stagione difficileUn giocatore ghanese è stato convocato ai Mondiali dopo una stagione difficile, nonostante statistiche modeste e poche reti segnate contro squadre...

Temi più discussi: Le semifinaliste del Campionato Europeo Under 17 2026: Belgio, Francia, Italia e Spagna; Francia-Costa d'Avorio 1-2: gol e highlights dell'amichevole; Jannik Sinner al Roland Garros 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Mondiali 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa del Mondo XXL.

Francia, amichevole contro la Costa d’Avorio: Thuram probabile titolareNella gara contro la Nazionale di Bonny, l'attaccante nerazzurro sembra favorito per un posto da titolare ... msn.com

Penaud al 13 per la Francia reddit

Nazionali, Francia questa sera in campo: Maignan blinderà i paliQuesta sera la nazionale francese giocherà la sua prima amichevole in preparazione al Mondiale contro la Costa d’Avorio. Tra i pali ci sarà il rossonero Mike Maignan. milannews.it