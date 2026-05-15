È ufficiale: l’attaccante dell’Inter prenderà parte ai Mondiali, ma non con la nazionale francese. Il suo nome appare nella lista dei convocati del commissario tecnico, confermando la sua partecipazione alla competizione internazionale. La prima stagione con il club nerazzurro si è rivelata caratterizzata da alti e bassi, con momenti di rendimento alternati. La decisione di non rappresentare più la Francia apre nuove possibilità per il giocatore, che ora si prepara a vivere questa esperienza in una veste diversa.

È stata a due volti la prima stagione di Bonny con la maglia dell’Inter. Grande impatto e primi mesi molto positivi, poi qualche problema fisico e un calo di rendimento che ha portato al sorpasso di Pio Esposito nel ruolo di ‘terza punta’. Alla fine, comunque, il bottino è più che buono: 7 gol e 8 assist comprese tutte le competizioni. Poteva andare meglio, ma anche peggio. In nerazzurro ha vinto i primi due titoli della sua carriera, Scudetto e Coppa Italia, ma anche conquistato un posto al Mondiale del prossimo giugno-luglio. In Stati Uniti e Canada, però, il classe 2003 difenderà la maglia della Costa d’Avorio. La notizia era nell’aria da settimane, ma adesso è ufficiale: il CT Faè lo ha inserito nell’elenco dei convocati soltanto qualche giorno dopo aver acquisito la cittadinanza ivoriana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Adesso è UFFICIALE: Bonny giocherà i Mondiali, ma non con la Francia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bonny sceglie la Costa d’Avorio: niente Francia, l’attaccante dell’Inter andrà ai Mondiali con la sua Nazionale! L’ufficialità della FIFAGiuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS...

Ghana, adesso è ufficiale il nuovo commissario tecnico: Queiroz guiderà la nazionale ai MondialiMercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per...

Chance #Mondiale per #Bonny: è nei 26 convocati della Costa d'Avorio x.com

UFFICIALE – Inter, Bonny giocherà i Mondiali: convocato dalla Costa d’AvorioLa notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Ange-Yoan Bonny andrà ai Mondiali con la Costa D'Avorio ... fcinter1908.it

Bonny cambia nazionalità: giocherà con la Costa d’Avorio ai MondialiAnnunciato ufficialmente dalla Fifa il cambio di nazionalità dell’attaccante dell’Inter: Bonny è nato in Francia, ha giocato nelle selezioni francesi fino all'Under 21 senza mai arrivare alla nazional ... sport.sky.it