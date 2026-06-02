Un giocatore ghanese è stato convocato ai Mondiali dopo una stagione difficile, nonostante statistiche modeste e poche reti segnate contro squadre torinesi. La sua presenza ha suscitato domande sulla scelta di un allenatore che ha chiamato un atleta con risultati così bassi. La convocazione ha attirato attenzione sulla decisione di includerlo nella rosa per la competizione internazionale.

? Domande chiave Come può Queiroz convocare un giocatore con statistiche così basse?. Perché Sulemana è riuscito a segnare solo contro le squadre torinesi?. Quale ruolo avrà il nuovo allenatore Sarri nel futuro del ghanese?. Come potrà il Mondiale giustificare l'investimento di 18 milioni dell'Atalanta?.? In Breve Sulemana ha totalizzato 3 gol e 2 assist in 37 presenze con l'Atalanta.. Il calciatore è stato acquistato dal Southampton per 18 milioni di euro.. Ha giocato solo 440 minuti nel girone di ritorno del campionato nazionale.. L'arrivo di Maurizio Sarri mette in discussione il futuro del ventiquattrenne.. Kamaldeen Sulemana vola ai Mondiali: il ghanese trova una vetrina inaspettata dopo una stagione difficile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Ghana, Sulemana ai Mondiali: la sorpresa dopo una stagione difficile

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