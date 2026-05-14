Juventus più che infastidita con la Lega Serie A | gestione calendari viene definita come surreale

La Juventus ha espresso forte disappunto nei confronti della Lega Serie A riguardo alla gestione dei calendari delle partite, definendo il processo come «surreale». La squadra ha criticato le modalità con cui sono stati stabiliti gli impegni, sostenendo che ci siano state irregolarità e mancanze di chiarezza. La questione riguarda la pianificazione delle gare e le decisioni prese dall'organizzazione sportiva, che hanno suscitato reazioni di frustrazione da parte del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Juventus più che infastidita con la Lega Serie A: gestione calendari è «surreale». Spalletti sta gestendo i carichi come se si giocasse domenica. Definirlo un semplice fastidio è un eufemismo: per la Juventus, scavallare la metà settimana senza certezze su data e orario della prossima sfida con la Fiorentina è una criticità assoluta. In una volata Champions così serrata, dove ogni dettaglio sposta gli equilibri, l’impasse della Lega sta generando un profondo disappunto alla Continassa, condiviso anche dagli altri club coinvolti. Lo riporta Tuttosport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Luciano Spalletti, da sempre meticoloso nella gestione dei carichi, ha tarato l’intera settimana sul match di domenica a mezzogiorno, orario ideale per i ritmi biologici e atletici della squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus più che infastidita con la Lega Serie A: gestione calendari viene definita come «surreale» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Qual è la città che viene definita la “nuova Barcellona” (ma molto più economica)Si chiama Castelló de la Plana ed è l'adorabile cittadina spagnola che viene definita la "nuova Barcellona" (ma con prezzi più contenuti): ecco tutto... Caos calendari, continua il balletto: Lega Serie A e Prefettura in contatto per anticipare Roma-Laziodi Redazione JuventusNews24Caos calendari, continua il balletto: Lega Serie A e Prefettura in contatto per anticipare Roma-Lazio. Si parla di: ULTIM’ORA: Pisa-Napoli, la Lega Serie A non ci sta: ricorso al TAR!; ULTIM’ORA – Lega Serie A contraria allo slittamento dei match: ricorso al TAR!. Juventus più che infastidita con la Lega Serie A: gestione calendari è «surreale». Spalletti sta gestendo i carichi come se si giocasse domenicaJuventus più che infastidita con la Lega Serie A: gestione calendari è «surreale». Spalletti sta gestendo i carichi come se si giocasse domenica ... juventusnews24.com