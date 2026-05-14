Juventus irritata con la Lega Serie A | gestione dei calendari giudicata surreale

Da calcionews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha espresso forte disappunto riguardo alla gestione dei calendari da parte della Lega Serie A, definendola «surreale». La società ha criticato le scelte prese in modo da creare difficoltà e tensioni tra le squadre, senza fornire spiegazioni chiare o trasparenza. La tensione tra le parti si è intensificata nelle ultime settimane, con i rappresentanti del club che hanno manifestato pubblicamente il malcontento. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio.

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