Juventus irritata con la Lega Serie A | gestione dei calendari giudicata surreale
La Juventus ha espresso forte disappunto riguardo alla gestione dei calendari da parte della Lega Serie A, definendola «surreale». La società ha criticato le scelte prese in modo da creare difficoltà e tensioni tra le squadre, senza fornire spiegazioni chiare o trasparenza. La tensione tra le parti si è intensificata nelle ultime settimane, con i rappresentanti del club che hanno manifestato pubblicamente il malcontento. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio.
Derby di Roma, il comunicato dei giallorossi: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare la partita domenica» Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari. Responsabilità? Sono di tutti» Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Ancelotti non ha dubbi: «Per vincere il Mondiale dobbiamo essere squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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