come copriremo i mondiali

Tra meno di sette giorni inizia la Coppa del Mondo di calcio e sarà trasmessa una copertura speciale. La programmazione prevede dirette, approfondimenti e aggiornamenti costanti su tutte le partite e gli eventi principali. La trasmissione coinvolgerà diverse piattaforme e canali, garantendo accesso alle partite anche in streaming. Le squadre partecipanti e il calendario ufficiale sono stati comunicati, con attenzione alle modalità di visione e alle analisi pre e post gara.

Tra meno di una settimana iniziano i Mondiali di calcio e ci tenevamo a informarti sulla copertura speciale che abbiamo preparato. La prima novità è che La Riserva goes daily. A partire dall'11 giugno, dal lunedì al venerdì, uscirà una puntata in cui Emanuele Atturo, Daniele Manusia e Simone Conte discuteranno di quello che è accaduto nella giornata precedente. Se sei stato abbonato, probabilmente, lo stile de La Riserva lo conosci già e non dobbiamo aggiungere altro. Quello che dobbiamo aggiungere, invece, è che la puntata del lunedì sarà riservata agli abbonati SOCIO e PRESIDENTE, come d’altronde lo è la puntata del lunedì di Gran Riserva. Le altre potrai ascoltarle tranquillamente anche senza essere abbonato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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