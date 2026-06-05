Come cambierebbe il Milan con Rangnick? Rispondiamo in 5 punti
Il Milan potrebbe subire cambiamenti con l'arrivo di Rangnick, secondo alcuni analisti. Si ipotizza un rafforzamento dell’identità di squadra, con maggiore aggressività in campo. Potrebbero esserci anche investimenti su giovani talenti e un incremento nelle attività di scouting. Si prevedono inoltre modifiche nelle strategie di analisi dei dati e nelle metodologie di allenamento. Questi punti rappresentano le principali aree di possibile intervento.
Che cosa farebbe Ralf Rangnick, se diventasse il capo dell’area sportiva del Milan? Proviamo a rispondere in 5 rapidi punti, secondo le informazioni di queste ore e la sua storia. Con una premessa: l’interesse reciproco c’è – il Milan lo ha cercato, Rangnick è attratto dalla sfida rossonera – ma entrambe le parti hanno altre soluzioni. Per il Milan, la via spagnola-argentina con Pochettino in panchina (e non solo questa). Per Rangnick, il rinnovo con la federazione austriaca. Il primo passo sarebbe dare un’identità aziendale, concetto a cui Rangnick tiene da sempre: dare una serie di linee guida, fare scelte all’inizio del lavoro e rispettarle nell’attività quotidiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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