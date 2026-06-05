Il Milan potrebbe subire cambiamenti con l'arrivo di Rangnick, secondo alcuni analisti. Si ipotizza un rafforzamento dell’identità di squadra, con maggiore aggressività in campo. Potrebbero esserci anche investimenti su giovani talenti e un incremento nelle attività di scouting. Si prevedono inoltre modifiche nelle strategie di analisi dei dati e nelle metodologie di allenamento. Questi punti rappresentano le principali aree di possibile intervento.

Che cosa farebbe Ralf Rangnick, se diventasse il capo dell’area sportiva del Milan? Proviamo a rispondere in 5 rapidi punti, secondo le informazioni di queste ore e la sua storia. Con una premessa: l’interesse reciproco c’è – il Milan lo ha cercato, Rangnick è attratto dalla sfida rossonera – ma entrambe le parti hanno altre soluzioni. Per il Milan, la via spagnola-argentina con Pochettino in panchina (e non solo questa). Per Rangnick, il rinnovo con la federazione austriaca. Il primo passo sarebbe dare un’identità aziendale, concetto a cui Rangnick tiene da sempre: dare una serie di linee guida, fare scelte all’inizio del lavoro e rispettarle nell’attività quotidiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Come cambierebbe il Milan con Rangnick? Rispondiamo in 5 punti

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