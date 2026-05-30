Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno riferito che l'allenatore Glasner incontrerà il Milan martedì. Nel contesto, si discute anche di Rangnick, con attenzione alle possibili implicazioni per il club. La notizia riguarda le trattative e gli incontri in programma tra il tecnico e il club. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell'incontro né su eventuali sviluppi futuri. La discussione si concentra sulle prossime mosse e sui nomi coinvolti.

I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno fatto il punto su 'YouTube' su Rangnick e Glasner due nomi caldissimi per il calciomercato del Milan per quanto riguarda organigramma e panchina. Romano svela un incontro in programma: "Un nome che voglio fare oggi è quello di Olivier Glasner. Martedì incontrerà il Milan, ci sarà un contatto diretto tra le parti. Ha ricevuto un'altra offerta dalla Francia, ma non è intrigato". Per Moretto prossima settimana decisiva anche sul piano dirigenziale per il Milan. Ecco perché: "Lunedì ci sarà un incontro tra Rangnick e la federazione austriaca che vorrebbe rinnovare il suo contratto anche dopo il Mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano annuncia: “Glasner incontro con il Milan martedì”. E occhio a Rangnick

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