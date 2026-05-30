Il tecnico tedesco Rangnick è stato confermato alla guida del Milan, mentre è stato programmato un incontro con Glasner per la panchina. Il presidente e l’attaccante svedese stanno collaborando con un consulente. Si valuta anche l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, anche se non ci sono ancora decisioni definitive.

C'è una frase che viene attribuita a Ralf Rangnick: "Dopo una vittoria hai il diritto di festeggiare per un giorno, al massimo due. Poi devi tornare al lavoro come se nulla fosse successo". Oliver Glasner ha vinto la Conference League mercoledì sera e il Milan gli ha lasciato le sacrosante 24 ore di tranquillità. Poi lo ha chiamato. Sì, il Milan e Glasner hanno un appuntamento fissato per questi giorni. Quando sarà? Probabilmente all’inizio della prossima settimana, dopo la finale di Champions e il weekend. Il meeting conferma tre grandi verità. La prima: Glasner, dopo aver vinto un’Europa League, una Fa Cup e una Conference League con Eintracht e Crystal Palace, è pronto per squadre più forti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, avanti con Rangnick: il tedesco a capo dei rossoneri. Panchina: fissato l'incontro con Glasner

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