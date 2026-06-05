Gli Stati Uniti ridurranno le forze militari disponibili per le Forze Permanenti della NATO, tra cui aerei da combattimento, mezzi navali e droni. La diminuzione riguarda principalmente le forze convenzionali, come gli assetti aerei e navali. Al contempo, ci sarà un aumento dell’uso di deterrenza nucleare come componente principale della strategia militare in Europa. Questa modifica si traduce in un minor numero di forze terrestri e aeree convenzionali statunitensi nel continente.

Gli Stati Uniti ridurranno gli assetti militari che mettono a disposizione delle Forze Permanenti della NATO ( NATO’s Standing Forces ), tra cui aerei da combattimento, aerei per il rifornimento in volo, mezzi navali e droni. Secondo quanto trapelato in via non ufficiale, Washington avrebbe chiesto alle controparti europee di potenziare queste capacità e il messaggio sarebbe stato trasmesso dal comandante statunitense in Europa, il generale dell’U.S. Air Force Alexus Grynkewich. Al momento non è ancora chiaro quando queste capacità verranno ridotte, ma le nazioni della NATO sono state avvertite che tali riduzioni sono effettivamente in arrivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Come cambia l’impronta militare USA in Europa: meno forze convenzionali, più deterrenza nucleare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crushing a Billion-Dollar Drug Empire! Interpol's Global Hunt for Armed Narcos!

Notizie e thread social correlati

Più che deterrenza europea, è deterrenza francese in Europa. L’analisi di Fayet (Ifri)Durante un evento a Danzica, il presidente francese ha proposto di avviare esercitazioni nucleari con altri paesi europei, mentre un ex presidente...

Usa, nuova arma nucleare anti-bunker: la svolta strategica nella deterrenza globaleIn un momento di crescente tensione tra le grandi potenze e di un sistema internazionale che si fa più rigido, gli Stati Uniti stanno modificando in...

Argomenti più discussi: Il Consiglio stabilisce gli orientamenti strategici per un settore turistico sostenibile e competitivo; Caldo record di maggio, colpa del clima: come sarà l’estate europea; Come il CBAM può rafforzare le politiche climatiche a livello globale; L’ONU: entro il 2030 l’intelligenza artificiale berrà acqua quanto 1,3 miliardi di persone.

Le grandi manovre sono appena iniziate, ma una cosa è certa: Stefano De Martino vuole lasciare la sua impronta sul Festival di Sanremo 2027. Insieme al direttore musicale della kermesse, Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin, prepara la sua rivoluzi x.com

EU5 è in stallo. Ecco come lo risolverei. (Jadamsan) reddit