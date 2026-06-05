Come cambia l’impronta militare USA in Europa | meno forze convenzionali più deterrenza nucleare
Gli Stati Uniti ridurranno le forze militari disponibili per le Forze Permanenti della NATO, tra cui aerei da combattimento, mezzi navali e droni. La diminuzione riguarda principalmente le forze convenzionali, come gli assetti aerei e navali. Al contempo, ci sarà un aumento dell’uso di deterrenza nucleare come componente principale della strategia militare in Europa. Questa modifica si traduce in un minor numero di forze terrestri e aeree convenzionali statunitensi nel continente.
Gli Stati Uniti ridurranno gli assetti militari che mettono a disposizione delle Forze Permanenti della NATO ( NATO’s Standing Forces ), tra cui aerei da combattimento, aerei per il rifornimento in volo, mezzi navali e droni. Secondo quanto trapelato in via non ufficiale, Washington avrebbe chiesto alle controparti europee di potenziare queste capacità e il messaggio sarebbe stato trasmesso dal comandante statunitense in Europa, il generale dell’U.S. Air Force Alexus Grynkewich. Al momento non è ancora chiaro quando queste capacità verranno ridotte, ma le nazioni della NATO sono state avvertite che tali riduzioni sono effettivamente in arrivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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