Durante un evento a Danzica, il presidente francese ha proposto di avviare esercitazioni nucleari con altri paesi europei, mentre un ex presidente del Consiglio europeo ha affermato che è necessario rafforzare la deterrenza nel continente. La discussione riguarda principalmente le strategie militari e di sicurezza in Europa, senza approfondimenti su eventuali decisioni o piani concreti.

A Danzica Emmanuel Macron ha rilanciato l’ipotesi di esercitazioni nucleari con partner europei, mentre Donald Tusk ha riconosciuto la necessità di rafforzare la deterrenza nel continente. Un segnale politico rilevante, che però solleva interrogativi sulla reale portata di questa apertura. Formiche.net ne ha parlato con Heloise Fayet, direttrice del programma di ricerca su “ Deterrenza e Proliferazione” dell’ Institut français des relations internationales, che ha fornito la sua lettura dei fatti. Come interpretare questa notizia? Si può considerare un segnale di movimento concreto verso un deterrente europeo? Macron ha parlato di scambi di informazioni ed esercitazioni congiunte.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Più che deterrenza europea, è deterrenza francese in Europa. L’analisi di Fayet (Ifri)

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