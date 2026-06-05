Come ai Tropici | l’estate delle zanzare

L'invasione di zanzare durante l'estate è analizzata da Patrizio Pezzotti dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo lo studio, le condizioni climatiche calde e umide favoriscono la proliferazione di questi insetti. La presenza massiccia di zanzare aumenta il rischio di trasmissione di malattie come il virus del Nilo e la febbre dengue. L'analisi evidenzia un aumento dei casi di malattie legate alle zanzare rispetto agli anni precedenti.

L’analisi di Patrizio Pezzotti (Iss): perché siamo invasi e qual è il bilancio delle malattie trasmesse da insetti autoctoni e alieni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Dove potrebbe comparire la dengue in Italia nel 2026

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