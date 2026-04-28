Si avvicina l' estate parte la lotta alle zanzare | varato il piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosi

In Emilia-Romagna si sta preparando la stagione estiva con un piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, malattie virali trasmesse dalle zanzare. La Giunta regionale ha approvato il Piano regionale 2026, che mira a prevenire e contrastare le infezioni potenzialmente gravi. Le attività si concentrano sulla vigilanza e sulla gestione delle situazioni di rischio legate alla proliferazione di insetti vettori.

Tutto pronto in Emilia-Romagna per prevenire e contrastare le malattie virali, potenzialmente anche gravi, che le zanzare possono trasmettere all’uomo: la Giunta ha approvato il Piano regionale 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. L’obiettivo è confermare e rafforzare le strategie.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Latina, operativo il piano 2026 contro le arbovirosi: al via i trattamenti anti zanzareLatina, 22 aprile 2026 – E’ già operativo, sul territorio comunale di Latina, il piano per la prevenzione delle arbovirosi relativo all’anno in corso. Leggi anche: Zanzare in Italia, novità in vista e arbovirosi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Si avvicina l'estate: riattivato il trasporto regionale via mare; Jet fuel aerei, da dove arrivano le scorte importate dall'Italia; Costumi da bagno: i bikini e i modelli interi più trendy dell’estate 2026; Calo di prenotazioni, voli a rischio cancellazione, vacanze last minute e nodo rimborsi: che estate sarà. Jet fuel aerei, Italia compra 105mila barili al giorno per l’estate. Ecco da dove arrivanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Jet fuel aerei, Italia compra 105mila barili al giorno per l’estate. Ecco da dove arrivano ... tg24.sky.it Si avvicina l'estate: riattivato il trasporto regionale via mareDal 25 aprile saranno di nuovo disponibili i collegamenti marittimi sulle coste del Friuli Venezia Giulia. Amirante: Servizio apprezzato da tutti, rafforzata l'offerta lungo la costiera triestina e n ... triesteprima.it Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento facebook Calciomercato, bonus alla firma per convincere Goretzka: si avvicina il primo acquisto del Milan 2026/2027 #Calciomercato #Goretzka #Milan #ACMilan #SempreMilan x.com