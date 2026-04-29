Cervia il Comune si mobilita contro la proliferazione delle zanzare | ai cittadini la distribuzione dei prodotti larvicidi

Il Comune di Cervia ha annunciato l’avvio di una campagna di distribuzione di prodotti larvicidi ai cittadini, come misura per contenere la crescita delle zanzare. La decisione arriva in vista dell’arrivo dell’estate, con l’obiettivo di ridurre le fastidiose presenze di insetti nelle aree pubbliche e private. La distribuzione dei prodotti sarà effettuata a partire da questa settimana, coinvolgendo residenti e attività commerciali.

A Cervia ci si prepara in vista dell'estate con una serie di precauzioni pensate a limitare la proliferazione delle zanzare. Anche quest’anno pertanto sono in vigore dal 1° maggio fino al 31 ottobre due ordinanze del commissario straordinario: una, rivolta a tutti i cittadini, relativa alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Primavera e zanzare, il Comune distribuisce gratuitamente i larvicidi ai cittadiniNell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle zanzare, il Comune di Modena promuove un’iniziativa rivolta alla... Leggi anche: Lotta alle Zanzare, riparte la campagna contro la proliferazione Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maggio Europeo 2026; Artevento, Flying Circus Arena; Ecco la lista ‘Cervia Fare Comune’ a sostegno di Boschetti; Presentati i candidati della lista civica Cervia Fare Comune, a sostegno di Mirko Boschetti. Presentati i candidati della lista civica Cervia Fare Comune, a sostegno di Mirko BoschettiLa lista civica Cervia Fare Comune ringrazia pubblicamente i 322 cittadini cervesi che, in una sola settimana, grazie anche all'impegno dei candidati ... ravennanotizie.it Sposalizio del mare 2026: Cervia si prepara per la 582esima edizione, Jelenia Góra città ospiteCi siamo quasi: sono in via di definizione gli ultimi dettagli per le celebrazioni della 582a edizione dello Sposalizio del Mare, la festa con la quale da ... ravennanotizie.it Cervia, Otto nuove assistenti familiari pronte al lavoro: concluso il corso di formazione comunale - facebook.com facebook #Cervia #Festival "Artevento 2026, Festival internazionale dell'aquilone" (10:00) #FREETIME x.com