Una panchina dell’ascolto è stata dipinta con un murales dagli studenti della scuola media ‘Vico’ a Grosseto. La scena raffigura un grande volto e le parole “Siediti, parliamone” sono scritte sopra. L’opera è stata realizzata per sensibilizzare sul tema del bullismo e invitare le persone a confrontarsi e ascoltare chi ha bisogno di aiuto.

GROSSETO Siediti, parliamone. E’ questo il titolo che è stato scelto per il murales disegnato dagli studenti della scuola media ‘Vico’ per sensibilizzare sul tema bullismo. "Quando abbiamo iniziato a realizzare questa panchina non stavamo solo dipingendo un oggetto o un muro della scuola ma stavamo scrivendo un messaggio importante a tutti. Questa è stata un’esperienza davvero unica, che ha suscitato in noi emozioni e sentimenti forti facendoci riflettere su quanto sia fondamentale avere un luogo di ascolto e rispetto Dove non ti senti giudicato ma ha capito. questa panchina è un posto che ricorda a tutti e nessuno deve sentirsi solo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Combattere il bullismo. Panchina dell’ascolto. L’idea voluta alla Vico

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