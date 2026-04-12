In un’area dedicata, alcuni giovani hanno scritto lettere indirizzate al proprio futuro, lasciandole su un tavolo. Tra queste, alcune cartoline provenienti da bambini e ragazzi di una scuola secondaria riportano messaggi come

"Cara me stessa, da grande ti vedo.". Alcune lettere appoggiate su un tavolo davano questa lettura delle cartoline spedite da bambini e ragazzi del ‘Fossombroni’ al proprio futuro. Sono state lette durante l’inaugurazione della Panchina dell’ascolto, simbolo concreto dell’impegno a creare luoghi in cui i più giovani possano esprimersi liberamente e sentirsi accolti, in occasione della ’Giornata nazionale dell’ascolto dei minori’. A dare l’appuntamento è stato il ’Co&So’, coordinato e gestito dalla cooperativa Giocolare e l’evento si è svolto al piazzale De Amicis alla presenza di studenti e giovani dei centri di aggregazione, delle famiglie e degli educatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panchina dell’ascolto. Il luogo dove i giovani si raccontano e trovano il loro spazio

Firenze, i giovani spediscono le cartoline al futuro: inaugurata la panchina dell'ascoltoFirenze, 9 aprile 2026 - Una panchina per fermarsi ad ascoltare e cartoline scritte a mano per raccontare sogni, paure e desideri al proprio sé...

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