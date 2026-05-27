Alla scuola Panzini nasce la Panchina Gialla | studenti protagonisti contro il bullismo
Alla scuola Panzini è stata installata una Panchina Gialla, simbolo contro il bullismo. Il progetto coinvolge gli studenti, che partecipano attivamente alla creazione e al mantenimento del luogo. La panchina rappresenta un punto di riferimento per sensibilizzare sui temi della violenza tra pari. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e consapevole.
Una panchina che diventa simbolo, un luogo che parla anche quando nessuno parla. Un progetto che sceglie di trasformare gli studenti da semplici spettatori a protagonisti attivi del cambiamento. È stata inaugurata martedì (26 maggio) presso la scuola secondaria di primo grado “Alfredo Panzini”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo a Torrevecchia Teatina: è il dono di Libra Aps-EtsVenerdì 17 aprile, a Torrevecchia Teatina, si terrà la consegna di una panchina gialla donata dall’associazione Libra Aps-Ets all’amministrazione...
A San Mauro Pascoli una panchina gialla contro bullismo con la regia del consiglio comunale dei ragazziLo scorso giovedì, il consiglio comunale dei ragazzi di San Mauro Pascoli ha installato una panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo.