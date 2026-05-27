Alla scuola Panzini nasce la Panchina Gialla | studenti protagonisti contro il bullismo

Notizia in breve

Alla scuola Panzini è stata installata una Panchina Gialla, simbolo contro il bullismo. Il progetto coinvolge gli studenti, che partecipano attivamente alla creazione e al mantenimento del luogo. La panchina rappresenta un punto di riferimento per sensibilizzare sui temi della violenza tra pari. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e consapevole.